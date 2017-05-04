На Алтае парни похитили у односельчанина бензопилу в счёт долга

В Турочакском отделе МВД России завели уголовное дело в отношении 18-ти и 21-летнего жителей села Паспаул, обвиняемых в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
В ходе следствия установлено, что в феврале 2016 года пьяные обвиняемые решили зайти к своему знакомому, чтобы забрать у него долг. Зайдя к нему, молодые люди стали стучать в дверь, но им никто не открыл. Поняв, что хозяев нет дома, один из обвиняемых огляделся и предложил товарищу сходить и поискать в бане что-либо ценное. После этого один из подельников остался стоять возле бани и смотреть, чтобы их не заметили посторонние, а второй, открыв входную дверь, проник в помещение предбанника, откуда похитил бензопилу "Stihl MS 180". С похищенным имуществом молодые люди с места преступления скрылись, причинив односельчанину материальный ущерб на сумму более 7 500 рублей.
За кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, с причинением значительного ущерба парням грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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