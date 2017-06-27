На Алтае пассажиры с риском для жизни пробирались к электричкам под поездом

23 июня на двадцать втором километре перегона Шпагино-Укладочный рабочий поезд РЖД перегородил дачникам дорогу к платформе электрички "Артышта 2- Барнаул". Пассажиры вынуждены были пробираться под поездом, рискуя жизнью. Об этом сообщил читатель altapress.ru Алексей Ковалёв в проекте "Народные новости".
Алексей Ковалёв,
читатель:
Сейчас лето, ремонтируют ж/д-пути. По всей видимости руководство РЖД не подумало как полагается о безопасности пассажиров пригородный поездов.
На 22-м километре перегона ремонтируют первый главный путь. Как обычно, без казусов не обошлось. Рабочий поезд, который производит ремонт нечетного пути, перегородил (без разрыва) путь потоку людей, шедших на посадочную платформу.
Если поезд обходить, то можно не успеть на электричку. Как попасть пассажиру на платформу, если поезд постоянно протягивают и не подают сигналов? А среди них есть люди пожилого возраста. Садоводы на свой страх и риск пролазили под рабочим поездом, рискуя попасть под колеса!
Прежде чем производить такие работы, нужно подумать о том, как пассажиру безопасно пройти на платформу для посадки.
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги altapress.ru подтвердили, что такой инцидент действительно был. "Ситуация детально рассмотрена, приняты меры, чтобы не допустить подобных случаев впредь. Западно-Сибирская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении пресс-службы.
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