На Алтае перевернулся автомобиль, в котором находились барнаульцы

8 июля, в субботу, жители Барнаула ехали в сторону с. Чемал. Во время движения на автодороге "Усть-Сема-Чемал-Куюс" водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Алтай.
ДТП произошло в 17.30 на 64 км автодороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс". За рулем автомобиля марки Suzuki Grand Vitara находился 69-летний житель Барнаула. При движении со стороны с. Куюс в направлении с. Чемал он не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги, в результате чего автомобиль перевернулся.
С полученными травмами в районную больницу доставили пассажиров, среди которых были жительницы Барнаула 2000 и 1960 года рождения. Как сообщает ведомство, их не госпитализировали.
Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбудили административное расследование.
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