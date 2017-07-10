На Алтае перевернулся автомобиль, в котором находились барнаульцы

На Алтае перевернулся автомобиль. Фото: Пресс-служба МВД России по Республике Алтай. На Алтае перевернулся автомобиль. Фото: Пресс-служба МВД России по Республике Алтай. На Алтае перевернулся автомобиль. Фото: Пресс-служба МВД России по Республике Алтай.

ДТП произошло в 17.30 на 64 км автодороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс". За рулем автомобиля марки Suzuki Grand Vitara находился 69-летний житель Барнаула. При движении со стороны с. Куюс в направлении с. Чемал он не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги, в результате чего автомобиль перевернулся.

С полученными травмами в районную больницу доставили пассажиров, среди которых были жительницы Барнаула 2000 и 1960 года рождения. Как сообщает ведомство, их не госпитализировали.

Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбудили административное расследование.