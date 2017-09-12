На Алтае планируют выпускать на волю снежных барсов, выращенных в Татарстане

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов договорился с губернаторами Алтайского края и Республики Алтай о сотрудничестве в сфере сохранения популяции снежных барсов. По предварительным договоренностям, на территории Татарстана появится питомник, где будут выводить котят снежного барса. Выпускать их планируют на Алтае.
Рустам Минниханов рассказал, что Минприроды России поддерживает этот проект. Открытие питомника планируется уже в следующем году.
Рустам Минниханов,
президент республики Татарстан:
Они должны находиться в таких местах, где им безопасно, где есть кормовая база, где природно-климатические условия соответствуют. Должны быть горы. Один из вариантов — Горный Алтай. А как кормовая база — Алтайский край. Здесь тоже Александр Богданович нас поддержал.
Ареал обитания снежного барса на Алтае пока ограничивается высокими хребтами, где есть альпийский пояс или горные тундры — долина Аргута, хребет Чихачева, Курайский хребет, восточные окраины Катунского хребта, отроги Северо- и Южно-Чуйского хребтов на востоке. Пока неясно, какую роль в сохранении этого животного может сыграть Алтайский край.
Справка
Снежный барс — одна из самых редких диких кошек планеты. Ирбис изображен на гербе Татарстана, хотя сейчас он там не обитает. В Республике Алтай, по оценкам экспертов, обитает самая большая в стране популяция этого хищника — около 30 особей из 70, проживающих в России.
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