На Алтае планируют выпускать на волю снежных барсов, выращенных в Татарстане

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Сегодня, 13:46.
Жизнь

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов договорился с губернаторами Алтайского края и Республики Алтай о сотрудничестве в сфере сохранения популяции снежных барсов. По предварительным договоренностям, на территории Татарстана появится питомник, где будут выводить котят снежного барса. Выпускать их планируют на Алтае.

Снежный барс.
Снежный барс. Фото: Пресс-служба Национального парка "Сайлюгемский".

Рустам Минниханов рассказал, что Минприроды России поддерживает этот проект. Открытие питомника планируется уже в следующем году.

Рустам Минниханов,
президент республики Татарстан:

Они должны находиться в таких местах, где им безопасно, где есть кормовая база, где природно-климатические условия соответствуют. Должны быть горы. Один из вариантов — Горный Алтай. А как кормовая база — Алтайский край. Здесь тоже Александр Богданович нас поддержал.

Ареал обитания снежного барса на Алтае пока ограничивается высокими хребтами, где есть альпийский пояс или горные тундры — долина Аргута, хребет Чихачева, Курайский хребет, восточные окраины Катунского хребта, отроги Северо- и Южно-Чуйского хребтов на востоке. Пока неясно, какую роль в сохранении этого животного может сыграть Алтайский край.

Справка

Снежный барс — одна из самых редких диких кошек планеты. Ирбис изображен на гербе Татарстана, хотя сейчас он там не обитает. В Республике Алтай, по оценкам экспертов, обитает самая большая в стране популяция этого хищника — около 30 особей из 70, проживающих в России.

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