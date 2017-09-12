На Алтае планируют выпускать на волю снежных барсов, выращенных в Татарстане

Рустам Минниханов рассказал, что Минприроды России поддерживает этот проект. Открытие питомника планируется уже в следующем году.

Рустам Минниханов,

президент республики Татарстан:

Они должны находиться в таких местах, где им безопасно, где есть кормовая база, где природно-климатические условия соответствуют. Должны быть горы. Один из вариантов — Горный Алтай. А как кормовая база — Алтайский край. Здесь тоже Александр Богданович нас поддержал.

Ареал обитания снежного барса на Алтае пока ограничивается высокими хребтами, где есть альпийский пояс или горные тундры — долина Аргута, хребет Чихачева, Курайский хребет, восточные окраины Катунского хребта, отроги Северо- и Южно-Чуйского хребтов на востоке. Пока неясно, какую роль в сохранении этого животного может сыграть Алтайский край.

Справка

Снежный барс — одна из самых редких диких кошек планеты. Ирбис изображен на гербе Татарстана, хотя сейчас он там не обитает. В Республике Алтай, по оценкам экспертов, обитает самая большая в стране популяция этого хищника — около 30 особей из 70, проживающих в России.