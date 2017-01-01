На Алтае подростка пытались склонить к самоубийству в интернете

По данным ведомства, в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года неустановленные лица посредством интернет-игры "Синий кит", принуждали школьника покончить жизнь самоубийством.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Учитывая, что это не первый подобный случай в России, СКР обращается к родителям: если у вас есть какие-либо подозрения, что с ребенком происходит что-то странное, предпримите все возможные меры, чтобы уберечь его, а именно:

просмотрите все интернет-браузеры, доступные детям, переходы по ссылкам, все доступные страницы ребенка в соцсетях;

выясните, какую музыку слушает ребенок, какие смотрит видео и фото, его круг общения;

возьмите под контроль сим-карты, которыми пользуется ребенок, наладьте контакт с родителями тех детей, с кем ребенок общается.

Ребенок не перейдет черту, если у него есть доверительные отношения с родителями, считают в СКР. Необходимо внимательнее относиться к детям, разговаривать с ними на разные темы. Тогда с проблемами и вопросами они обратятся не к виртуальным знакомым, а к родителям.

Чтобы изобличить лиц, подталкивающих детей к непоправимому шагу, следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о попытках совершения несовершеннолетними суицида под воздействием социальных сетей, с просьбой сообщить информацию по телефонам СКР, 121 (телефон для сообщений о преступлениях против детей) или номеру "02". Следствие гарантирует анонимность звонков.

В России также действует детская бесплатная горячая линия, доступная по телефону: 8 800 200 01 22. На этот номер на условиях анонимности может позвонить любой подросток в кризисной ситуации или родитель, переживающий за состояние ребенка.