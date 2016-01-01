На Алтае подростки украли у девочки телефон в школе

Сотрудники полиции Горно-Алтайска нашли виновных в краже мобильного телефона у несовершеннолетней девочки. Преступление произошло в местной школе.
По предварительным данным, что девочка во время перемены оставила телефон на парте в учебном классе, а вернувшись, его не обнаружила. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установлена причастность к совершению кражи двух 15-летних подростков, учащихся в одной школе с потерпевшей. В ходе разбирательства они признались в содеянном и пояснили, что похищенный телефон продали, а вырученные деньги потратили на собственные нужды. В настоящее время телефон изъяли. Сумма причиненного ущерба составила 3 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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