На Алтае погиб электрик, упавший со столба в садоводстве

Мужчина был электриком по специальности, он по договору частного найма подключал в садоводстве электрокабель к опоре электросети. Находясь на столбе на высоте около 5 метров, электрик получил удар током и упал на землю. Мужчина скончался на месте

Следствием установлено, что 23 июля 2017 года в одном из садовых обществ города Бийска мужчина, имеющий специальность электрик, выполняя работы по договору частного найма, при подключения электрического кабеля к опоре электросети, получил удар током и упал с высоты около 5 метров.

Мужчина погиб на месте, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР.

Так же в Следкоме рассказали, что 21 июля от удара током погибла 33-летняя жительница Павловского района, которая решила скосить траву электрическим триммером во время дождя.