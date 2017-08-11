На Алтае пограничники обнаружили туристов-нарушителей из Японии, ЮАР и ФРГ

В Усть-Коксе в гостинце остановились два туриста из Германии, не имевшие разрешения на пребывание в приграничной зоне. Администратор гостиницы сообщил об этом пограничникам.

Как оказалось, отдыхавшие в Чемальском районе иностранцы решили отправиться в поход на Белуху, но не обратили внимание на то, что в приграничной зоне действует особый административно-правовой режим. Так как у немецких туристов не было нужных документов, им пришлось покинуть Усть-Коксу.

А в пункте пропуска в Ташанте пограничники задержали японского туриста, который, не имея визы, хотел въехать из Монголии в Россию, пишут "Новости Горного Алтая".

Также в Кош-Агачском районе был обнаружен турист из ЮАР, который совершает кругосветное путешествие на мотоцикле и заблудился в степи во время передвижения из Казахстана в Монголию.

Пограничники помогли мотоциклисту добраться до пропускного пункта в Ташанте и выпроводили за пределы РФ.