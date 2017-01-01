На Алтае полицейские поймали грабителя, убегавшего от жертвы

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Сегодня, 10:46.
Происшествия

В Бийске сотрудники полиции стали свидетелями погони за грабителем сотовых телефонов, присоединились к преследованию и скрутили хулигана.

Телефон.
Телефон. Фото: Михаил Хаустов.

Как сообщили в краевом Главке МВД, супруги из села Верх-Катунского Бийского района сдавали в Бийске в ремонт два неисправных сотовых телефона. В тот момент, когда женщина доставала телефоны из сумочки, к ней подлетел парень и вырвал телефоны из рук. Женщина подняла шум и погналась за грабителем, но парень оказался проворнее. Свидетелями погони стали сотрудники ДПС. Стражи порядка настигли грабителя и доставили его в дежурную часть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ - грабёж. Похищенные телефоны изъяты. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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