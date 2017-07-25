На Алтае полиция и МЧС ищут пропавшего в лесу мужчину

С 20 июля в Залесово разыскивают 50-летнего местного жителя Сергея Немова, который вышел из дома в сторону леса и до сих пор не вернулся.
Поиски ведут местные сотрудники МЧС, спасатели из Барнаула, полицейские, родственники пропавшего.
Родные Сергея Немова обращаются к жителям края:
Просим помочь найти человека. Приглядитесь, пожалуйста, может, где-то были в лесу, ходили за грибами, встречали его. Вся родня не спит, поиски идут день и ночь.
Сергей Немов, 1967 года рождения, прописан в Малый Калтай ул. Молодежная. 37/2, Залесовский район. Проживает в Залесово. Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией по поводу местонахождения мужчины сообщить в МЧС по телефону 01.
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