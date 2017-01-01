На Алтае полиция за мошенничество в интернете объявила в федеральный розыск сельчанина

Жителя райцентра Благовещенка Станислава Колосова объявили в федеральный розыск по подозрению в крупном мошенничестве в сфере компьютерной информации.
О разыскиваемом известно, что он родился в Омске 4 ноября 1986 года. В последнее время он проживал в Благовещенке, а иногда в Барнауле. Приметы: на вид 28—30 лет, среднего телосложения, рост около 172—173 см, волосы темные средней длины.
Сотрудники уголовного розыска Алтайского линейного управления МВД России просят тех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: в Барнауле (3852) 29-20-81 и 29-21-50 или по адресу: 656015, Барнаул, ул. Привокзальная, 31.
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