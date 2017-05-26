На Алтае полуторагодовалый ребенок выпал из окна

Мама мальчика ненадолго отлучилась в другую комнату. В это время ребенок залез на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса малыша, из-за чего и произошло падение. К счастью, обошлось даже без переломов, но мальчика все же доставили в горбольницу, пишет "Типичный Бийск".

Краевой СУСК отмечает, что в городах региона падение из окон является одной из причин детского травматизма. Поэтому Следком еще раз разъясняет родителям правила безопасности: