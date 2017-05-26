На Алтае полуторагодовалый ребенок выпал из окна

24 мая в бийском поселке Сорокино из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпал полуторагодовалый ребенок. Мальчик выжил, ему оказывается медицинская помощь и жизни ребенка ничто не угрожает, сообщает Следственный комитет.
Мама мальчика ненадолго отлучилась в другую комнату. В это время ребенок залез на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса малыша, из-за чего и произошло падение. К счастью, обошлось даже без переломов, но мальчика все же доставили в горбольницу, пишет "Типичный Бийск".
Краевой СУСК отмечает, что в городах региона падение из окон является одной из причин детского травматизма. Поэтому Следком еще раз разъясняет родителям правила безопасности:
- Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок! Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на которую Вы отвлечетесь, может стать последней в жизни Вашего ребенка.
- Никогда не рассчитывайте на антимоскитные сетки, как на средство защиты. Напротив – москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности, опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с такими сетками.
- Так же стоит установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно в ваше отсутствие открыть окно. Монтировать фиксаторы должны только профессионалы. Не экономьте на безопасности своих детей.
- По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу и защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от падения из открытых окон. Однако помните, что такие решетки должны быть снабжены запорным механизмом, который легко можно открыть в случае пожара и не остаться заложником в огненной западне.
- Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.
- Если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими и не держите ребенка за одежду.
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