На Алтае посадили отца за истязания сына

Суд установил, в течение четырех месяцев мужчина систематически наносил своему сыну побои, причиняя тем самым мальчику физические и психические страдания.

С учетом личности подсудимого, мнения потерпевшего и его законного представителя, просивших не лишать истязателя свободы, а также примирением сторон, суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.