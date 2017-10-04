На Алтае посадили отца за истязания сына

32-летнего жителя села Улаган осудили за истязание сына. Мужчина систематически издевался над своим ребенком, сообщает республиканская прокуратура.
Суд установил, в течение четырех месяцев мужчина систематически наносил своему сыну побои, причиняя тем самым мальчику физические и психические страдания.
С учетом личности подсудимого, мнения потерпевшего и его законного представителя, просивших не лишать истязателя свободы, а также примирением сторон, суд назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.
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