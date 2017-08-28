На Алтае посреди дороги забил ржавый гейзер

28 августа в Бийске на Зеленом Клине посреди улицы Стахановской забил фонтан ржавой воды, которая растеклась по округе, пишут очевидцы в сообществе "Типичный Бийск".
В Бийске из-под асфальта забил ржавый гейзер. 28 августа 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all.
В Бийске из-под асфальта забил ржавый гейзер. 28 августа 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Этот гейзер появился из-за того, что здесь в границах улиц Советская—Машиностроителей—Стахановская с 28 по 31 августа проводят промывку водопроводных сетей.
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