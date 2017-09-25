На Алтае уже появились первые сугробы

В Гидрометцентре рассказали, как в минувшие выходные зима пришла на юг Сибири. По данным ведомства по СФО снег лег тонким слоем, лишь в горах Алтая появились первые сугробы высотой 22 см.
Сугробы образовались на высоте 1000 метров в районе села Катанда (Усть-Коксинский район Республики Алтай).
Как пишут на сайте Гидрометцентра, 25 сентября на юге Сибири будет еще сказываться влияние холодного атмосферного фронта. И в ближайшие сентябрьские дни температура воздуха здесь ожидается на 4—6 градусов ниже климатической нормы.
Ранее синоптики пообещали, что октябрь в сибирском регионе будет теплее обычного. А в МЧС уточнили, что в Алтайском крае в следующем месяце возможно возвращение бабьего лета, в отдельные дни воздух сможет прогреться до +20...+25 градусов С.
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