На Алтае уже появились первые сугробы

Сугробы образовались на высоте 1000 метров в районе села Катанда (Усть-Коксинский район Республики Алтай).

Такое воскресное утречко)#Первыйснег Публикация от Яна Б (@yana_b69) Сен 23 2017 в 6:16 PDT

Как пишут на сайте Гидрометцентра, 25 сентября на юге Сибири будет еще сказываться влияние холодного атмосферного фронта. И в ближайшие сентябрьские дни температура воздуха здесь ожидается на 4—6 градусов ниже климатической нормы.

Ранее синоптики пообещали, что октябрь в сибирском регионе будет теплее обычного. А в МЧС уточнили, что в Алтайском крае в следующем месяце возможно возвращение бабьего лета, в отдельные дни воздух сможет прогреться до +20...+25 градусов С.