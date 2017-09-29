На Алтае поймали разбойника-арбалетчика, совершившего налёт на заправку

В Горном Алтае полиция задержала разбойника, совершившего вооруженное нападение на АЗС в Онгудае, поиски которого велись с 22 сентября. Тогда на заправку явился неизвестный в маске и, угрожая арбалетом, забрал из кассы 5 тысяч рублей.

Полиции удалось изъять на месте происшествия опечатки пальцев и обуви предполагаемого преступника. Поискам помогла запись камеры видеонаблюдения и ориентировка с приметами нападавшего, составленная со слов оператора АЗС. Подозреваемым оказался местный подросток, который уже во всем признался и выдал полицейским свой арбалет и похищенные деньги, пишет пресс-служба республиканского МВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", дальнейшим расследованием которого займется Следком.