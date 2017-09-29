На Алтае поймали разбойника-арбалетчика, совершившего налёт на заправку

В Горном Алтае полиция задержала разбойника, совершившего вооруженное нападение на АЗС в Онгудае, поиски которого велись с 22 сентября. Тогда на заправку явился неизвестный в маске и, угрожая арбалетом, забрал из кассы 5 тысяч рублей.
Полиции удалось изъять на месте происшествия опечатки пальцев и обуви предполагаемого преступника. Поискам помогла запись камеры видеонаблюдения и ориентировка с приметами нападавшего, составленная со слов оператора АЗС.
Подозреваемым оказался местный подросток, который уже во всем признался и выдал полицейским свой арбалет и похищенные деньги, пишет пресс-служба республиканского МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", дальнейшим расследованием которого займется Следком.
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