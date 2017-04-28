Фотофакты. На Алтае пожарные тушили дом, который загорелся из-за включённой в сеть зарядки

Тушение пожара. Фото: 04.mchs.gov.ru. Тушение пожара. Фото: 04.mchs.gov.ru. Тушение пожара. Фото: 04.mchs.gov.ru. Тушение пожара. Фото: 04.mchs.gov.ru. Тушение пожара. Фото: 04.mchs.gov.ru. Тушение пожара. Фото: 04.mchs.gov.ru. Тушение пожара. Фото: 04.mchs.gov.ru. Тушение пожара. Фото: 04.mchs.gov.ru.

Огонь повредил баню, гараж на два автомобиля и надворные постройки. Пожарным удалось спасти близко расположенный к очагу пожара жилой дом. В результате происшествия никто не пострадал.

В ликвидации пожара было задействовано 19 человек и 6 пожарных автомобилей.