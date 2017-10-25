На Алтае пожарный извещатель не дал сгореть забывчивой бабушке

В селе Турочак удалось спасти дом пожилой женщины благодаря пожарному извещателю. Прибор сработал на сильное задымление от электроприбора.
Как сообщает ГУ МЧС по РА, в 7.30 11 октября диспетчер пожарно-спасательной части получил сообщение о срабатывании пожарного извещателя. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме дым. Выяснилось, что хозяйка, одинокая 83-летняя женщина, разогревала на электроплите еду и забыла убрать кастрюлю. Своевременный сигнал позволил избежать трагических последствий.
Аналогичный случай произошел и в Алтайском крае: извещатель спас от пожара дом многодетной семьи.
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