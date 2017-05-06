На Алтае приезжий обокрал хозяина арендуемой квартиры

Парочка снимала квартиру у жителя Горно-Алтайска. Тот договорился с арендаторами о их выселении. Жильцы должны были передать хозяину ключи от квартиры, но в назначенное время этого не сделали. Хозяин приехал в дом, чтобы проверить, что случилось. В квартире он обнаружил полный беспорядок, а также пропажу телевизора стоимостью 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Но так как хозяин квартиры не заключал с арендаторами договора и не проверял у заселявшейся парочки документы, он не смог пояснить, что это за люди.

Все-таки полиции удалось установить подозреваемых. Задержанные признались в отделе, что унесли телевизор в ломбард, а полученные деньги пропили.

Возбуждено уголовное дело о краже.