На Алтае приезжий обокрал хозяина арендуемой квартиры

В Горно-Алтайске полиция задержала ранее судимого 32-летнего приезжего из Усть-Канского района, подозреваемого в краже телевизора. Вместе с сельчанином была задержана и его знакомая — 24-летняя безработная жительница республиканской столицы.
Парочка снимала квартиру у жителя Горно-Алтайска. Тот договорился с арендаторами о их выселении. Жильцы должны были передать хозяину ключи от квартиры, но в назначенное время этого не сделали. Хозяин приехал в дом, чтобы проверить, что случилось. В квартире он обнаружил полный беспорядок, а также пропажу телевизора стоимостью 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.
Потерпевший обратился за помощью в полицию. Но так как хозяин квартиры не заключал с арендаторами договора и не проверял у заселявшейся парочки документы, он не смог пояснить, что это за люди.
Все-таки полиции удалось установить подозреваемых. Задержанные признались в отделе, что унесли телевизор в ломбард, а полученные деньги пропили.
Возбуждено уголовное дело о краже.
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