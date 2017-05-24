На Алтае приставы собираются продать парикмахерскую за долги

182
Сегодня, 19:31.
Жизнь

В Турочакском районе судебные приставы забрали у предпринимательницы парикмахерскую за миллионный долг перед банком. Женщина перестала платить взносы за кредит.

Судебные приставы.
Судебные приставы. Фото: r22.fssprus.ru.

Как сообщает республиканская прокуратура, в 2012 году женщина взяла кредит в банке на развитие бизнеса и через какое-то время перестала вносить платежи. Банк обратился в суд с иском о взыскании задолженности по кредитному договору. Суд постановил взыскать с женщины заложенное имущество в счет погашения долга.

Должницу уведомили о начале исполнительного производства, но погасить долг она так и не смогла. Судебный пристав-исполнитель арестовал здание парикмахерской с земельным участком общей площадью 126 кв.м. в счет погашения задолженности.

В ближайшее время одноэтажное здание парикмахерской и земельный участок выставят на торги за 1 066 320 рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров