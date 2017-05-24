На Алтае приставы собираются продать парикмахерскую за долги

Как сообщает республиканская прокуратура, в 2012 году женщина взяла кредит в банке на развитие бизнеса и через какое-то время перестала вносить платежи. Банк обратился в суд с иском о взыскании задолженности по кредитному договору. Суд постановил взыскать с женщины заложенное имущество в счет погашения долга.

Должницу уведомили о начале исполнительного производства, но погасить долг она так и не смогла. Судебный пристав-исполнитель арестовал здание парикмахерской с земельным участком общей площадью 126 кв.м. в счет погашения задолженности.

В ближайшее время одноэтажное здание парикмахерской и земельный участок выставят на торги за 1 066 320 рублей.