На Алтае продают "Колхоз имени Иосифа Сталина"

"Колхоз имени И.В. Сталина" признан банкротом еще в январе 2015 года, но положение о сроках и условиях продажи его имущества утверждено только в июле 2017 года.

Начальная цена имущественного комплекса этого сельхозпредприятия — 34,3 млн рублей, шаг аукциона 5%, организатор торгов "Агентство по защите прав собственности", действующее по поручению конкурсного управляющего "Колхоза имени Сталина" Михаила Дробышева.

В лот входит здания скотного двора, конюшня, столовая, контора центральной усадьбы, гаражи, мехмастерская, склады, несколько земельных участков, оборудование.

Кроме имущественного комплекса колхоза продается также спецтехника и автомобили, начальная цена 8 млн рублей. При этом часть имущества, выставленного на торги, является предметом залога. Итоги аукциона должны быть подведены 20 сентября.

В то же время жители села Ивановка, где расположено хозяйство, рассказали, что "Колхоз имени Сталина" не работает, строения постепенно разрушаются. Зато работает (хотя и не процветает) расположенный в соседнем селе "Колхоз имени Путина", не входивший в "Изумрудную страну".

Что еще продают

Предприятия, входившие в состав агрохолдинга "Изумрудная страна", стали активно выставлять на торги только в последние несколько месяцев, хотя дела об их банкротстве возбуждались еще в 2013-2014 годах. Дело в том, что многих из них пытались оздоровить — на них, как правило, вводили внешнее управление.

Однако в дальнейшем суды признавали план внешнего управления неисполнимым, предприятия признавали банкротами. И теперь все больше изумрудных активов выставляют на торги.

Так, в июле выставлены на продажу "Бийский сахарный завод" и "Бийский спиртзавод" , а также сельхозпредприятие "Родные просторы" из Тальменского района — имущественный комплекс по начальной цене 124,4 млн рублей. За "Родными просторами" числятся различные здания сельхозяйственного и другого назначения (включая здание торгового центра в селе Кашкарагаиха), право аренды участков, скот, отечественная и импортная техника (например, свеклоуборочный Холмер) и оборудование.

Конкурсный управляющий фирмы "Печенюшки" Денис Пенков пытается продать оборудование для производства печенья, принадлежащее этой фирме, очередные торги намечены на 30 августа.

В апреле объявили о продаже "Барнаульского дрожжевого завода" - точнее, здания на ул. Мамонтова, 305а (объект культурного наследия) и доли в праве на земельный участок. Начальная цена 18,7 млн рублей. Продать его не получилось, теперь он снова выставлен на торги.

Что уже продано

А вот имущество обанкроченного "Алтайграда" продали в марте компании "Матч", принадлежащей сыну известного бизнесмена Нодара Шонии. 17 зданий и земельный участок в исторической части Барнаула достался за 162,3 млн рублей.

В марте же житель Подмосковья Дмитрий Фаткуллин (предположительно представляет интересы компании "РОЭЛ", которая специализируется, в том числе, на реструктуризации и реформировании предприятий) выкупил долю в 99,95% в уставном капитале ООО "Майма-молоко" — крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия Республики Алтай. Это тоже бывший актив "Изумрудной страны".

Продаются и отдельные объекты. К примеру, в феврале бийское ООО "Раздолье" купило за 4,3 млн рублей199 голов скота, принадлежавших агропромышленной фирмы "Угренево", .

Справка

Общество с ограниченной ответственностью "Колхоз имени И.В. Сталина" зарегистрировано в качестве юрлица в 2011 году. Расположено в селе Ивановка Курьинского района Алтайского края. Основным видом деятельности являлось растениеводство, дополнительными - животноводство, производство мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах, организация перевозок грузов и др.