На Алтае продлили штормпрогноз: жара не отступает. Открыты 40 пляжей

Ветер северный, днём 5-10 м/с с усилением до 15 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 17-22 м/с. Температура воздуха днём плюс 29 … 34°С, местами в южных районах плюс 34 … 39°С.

В Барнауле: переменная облачность. Ветер северный, днём 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха: ночью днём плюс 32 … 34°С.

Местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), говорится в сообщении краевого главка МЧС.

В Алтайском крае открыты 40 пляжей, допущенных к использованию.

В Республике Алтай переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь, гроза, при грозах умеренные дожди, местами град, ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозе порывы до 18 м/с, температура воздуха днем плюс 29…34°С.