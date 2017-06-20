На Алтае продлили штормпрогноз: жара не отступает. Открыты 40 пляжей

20 июня в Алтайском крае ожидаются:: переменная облачность, днём на большей части территории дождь, гроза, град, местами в западных районах сильный дождь.
Ветер северный, днём 5-10 м/с с усилением до 15 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 17-22 м/с. Температура воздуха днём плюс 29 … 34°С, местами в южных районах плюс 34 … 39°С.
В Барнауле: переменная облачность. Ветер северный, днём 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха: ночью днём плюс 32 … 34°С.
Местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), говорится в сообщении краевого главка МЧС.
В Алтайском крае открыты 40 пляжей, допущенных к использованию.
В Республике Алтай переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь, гроза, при грозах умеренные дожди, местами град, ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозе порывы до 18 м/с, температура воздуха днем плюс 29…34°С.
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