На Алтае продолжат лить дожди и палить солнце

Температура в районах Алтайского края, по прогнозам синоптиков, 27 июня поднимется до +33 градусов. На западных территориях при этом пройдут кратковременные дожди с градом, будут бушевать грозы и ветер.

А вот в Барнауле осадков не ожидается. Температура сохранится на уровне +29-31 градус, ветер днем — 6-11 м/с без порывов.