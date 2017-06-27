На Алтае продолжат лить дожди и палить солнце

Температура в районах Алтайского края, по прогнозам синоптиков, 27 июня поднимется до +33 градусов. На западных территориях при этом пройдут кратковременные дожди с градом, будут бушевать грозы и ветер.
А вот в Барнауле осадков не ожидается. Температура сохранится на уровне +29-31 градус, ветер днем — 6-11 м/с без порывов.
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