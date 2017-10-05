На Алтае продолжают идти дожди

5 октября в Алтайском крае и Республике Алтай синоптики обещают дожди и плюсовую температуру.
В Алтайском крае:
- днём на большей части территории осадки преимущественно в виде дождя, в утренние часы местами туман;
- температура днём +5...+10 С;
- ветер юго-восточный, днём 5-10 м/с с усилением по югу до 11-16 м/с.
В Барнауле:
- во второй половине дня дождь;
- температура воздуха +6...+8 С;
- ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
В Республике Алтай:
- днём в большинстве районов умеренные, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах и на перевалах гололедные явления;
- температура воздуха +3…+8 С, по высокогорью до -6 С;
- ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
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