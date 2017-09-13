На Алтае прогнозируют дожди с мокрым снегом

Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха днём плюс 9 … 14 °С.

В Барнауле:

переменная облачность;

в первой половине дня дождь, временами сильный дождь;

ветер западный 12-17м/с;

температура воздуха днём плюс 10 … 12°С, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями (порывы ветра до 18-23 м/с), на всей территории края возможны аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы линий электропередач, массовые короткие замыкания в частном секторе.

В Республике Алтай: