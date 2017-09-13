На Алтае прогнозируют дожди с мокрым снегом

13 сентября в Алтайском крае синоптики прогнозируют переменную облачность, на большей части региона дожди, местами сильные дожди.
Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха днём плюс 9 … 14 °С.
В Барнауле:
- переменная облачность;
- в первой половине дня дождь, временами сильный дождь;
- ветер западный 12-17м/с;
- температура воздуха днём плюс 10 … 12°С, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
В связи с прогнозируемыми погодными условиями (порывы ветра до 18-23 м/с), на всей территории края возможны аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы линий электропередач, массовые короткие замыкания в частном секторе.
В Республике Алтай:
- облачно с прояснением;
- на большей части территории умеренные, местами сильные и небольшие дожди;
- в отдельных районах с мокрым снегом;
- ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 20 м/с, в горах и на перевалах усиление до 28 м/с;
- температура воздуха днём плюс 9…14 °С, местами плюс 4…9 °С.
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