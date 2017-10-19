На Алтае прогнозируют дождливый четверг

Циклон принес на территорию Алтайского края дожди. По прогнозам синоптиков, моросить будет практически во всех уголках региона. Температура воздуха поднимется максимум до +15.

Погода в Алтайском крае В большинстве районов дождь. Температура воздуха +10...+15.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в южных и восточных районах порывы до 15-20 м/с. Погода в Барнауле Временами дождь. Температура воздуха +10...+12.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с.