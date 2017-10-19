На Алтае прогнозируют дождливый четверг

Сегодня, 06:32.
Жизнь

Циклон принес на территорию Алтайского края дожди. По прогнозам синоптиков, моросить будет практически во всех уголках региона. Температура воздуха поднимется максимум до +15. 

Осень и автомобиль.
Осень и автомобиль. Фото: СС0.

Погода в Алтайском крае

  • В большинстве районов дождь. Температура воздуха +10...+15.
  • Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в южных и восточных районах порывы до 15-20 м/с.

Погода в Барнауле

  • Временами дождь. Температура воздуха +10...+12.
  • Ветер юго-западный, 10-15 м/с.
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