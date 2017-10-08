На Алтае прогнозируют гололедицу при небольшой плюсовой температуре

8 октября в Алтайском крае прогнозируют переменную облачность, без осадков, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днём плюс 4 … 9°С.
В Барнауле:
- переменная облачность, без осадков;
- на дорогах местами гололедица;
- ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
- температура воздуха днём плюс 5 … 7°С.
В Республике Алтай:
- небольшая облачность, без осадков;
- ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с,
- температура воздуха днем плюс 4…9 °С, местами плюс 2…минус 3°С.
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