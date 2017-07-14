На Алтае из-за детских шалостей произошло четыре пожара

Еще зимой в селе Усть-Кан во время каникул ученик первого класса и его младший брат, оставленные дома без присмотра родителей, нашли праздничную свечу и зажгли ее в родительской спальне. Результат баловства — сгоревшая комната.

В селах Балыктуюль и Ябоган детские развлечения со спичками привели к возгоранию сена.

В Горно-Алтайске пятиклассники курили на крыше неэксплуатируемой пилорамы. Брошенный окурок привел к возгоранию строения.

Как показывает практика, пожары часть происходят из-за отсутствия у детей навыков осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых. Пожарные напоминают родителям о необходимости профилактических бесед с детьми и отмечают, что если ребенок устроил пожар с причинением ущерба, то ответственность несут родители.