На Алтае произошло четырехбалльное землетрясение

6 августа, в горах Алтая произошло землетрясение. По данным ЕГС РАН, магнитуда сотрясений составила 3,4.
Подземные толчки зафиксировали в 19,09 по местному времени. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,0 баллов. Эпицентр располагался в 70 км западнее Кош-Агача.
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