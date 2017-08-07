На Алтае произошло четырехбалльное землетрясение

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Жизнь

6 августа, в горах Алтая произошло землетрясение. По данным ЕГС РАН, магнитуда сотрясений составила 3,4.

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф. Фото: СС0.

Подземные толчки зафиксировали в 19,09 по местному времени. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,0 баллов. Эпицентр располагался в 70 км западнее Кош-Агача.

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