На Алтае произошло новое землетрясение

5 мая в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3.4, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Сейсмособытие случилось днем в половине первого по местному времени (+4 мск) в 217 км юго-восточнее Горно-Алтайска. По данным Сиб.fm, толчки ощущались в десяти км от поселка Курай Кош-Агачского района.
Как сообщил изданию Алексей Еманов, заместитель директора по науке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сейчас в Сибири сейсмическая активность наблюдается в гористой местности: в Горном Алтае, Туве и на горных хребтах вокруг неё, Восточном и Западном Саянах. Основной причиной подземных толчков ученый назвал движение тектонических плит.
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