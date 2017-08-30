На Алтае произошло очередное землетрясение

30 августа в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,6.
Толчок был зафиксирован в 288,5 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН), землетрясение произошло в 8.44 по местному времени.
Координаты сейсмособытия 50.08 градуса северной широты и 88.82 градуса восточной долготы: в Кош-Агачском районе, северо-восточнее райцентра в безлюдной местности.
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