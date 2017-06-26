На Алтае произошло умеренное землетрясение

25 июня в 16.38 по местному времени в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,1 (4 балла). Эпицентр располагался в 238 км юго-восточнее Горно-Алтайска, в Кош-Агачском районе.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 50,07 градусах северной широты и 87,58 градусах восточной долготы. Интенсивность толчков в эпицентре составила 3,5.
В 50-километровую зону попали села Акташ, Чибит Улаганского района, Курай, Кызыл-Таш Кош-Агачского района. Разрушений и пострадавших нет.
Землетрясения в 4 балла характеризуются как умеренные. Точки чувствуют многие люди, возможно колебание окон и дверей, дребезжание предметов.
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