На Алтае произошло умеренное землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 50,07 градусах северной широты и 87,58 градусах восточной долготы. Интенсивность толчков в эпицентре составила 3,5.

В 50-километровую зону попали села Акташ, Чибит Улаганского района, Курай, Кызыл-Таш Кош-Агачского района. Разрушений и пострадавших нет.

Землетрясения в 4 балла характеризуются как умеренные. Точки чувствуют многие люди, возможно колебание окон и дверей, дребезжание предметов.