На Алтае произошло землетрясение

Утром 23 мая в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,2. По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр находился в 234 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.
В 50-километровую зону попали населенные пункты Акташ, Чибит, Курай, Кызыл-Таш. Интенсивность в эпицентре — 3,7 балла по шкале MSK-64.
Подземный толчок произошел в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более десяти лет и связанной, как считают ученые, с процессами горообразования на Алтае. Одним из проявлений этих процессов стало сильное Чуйское землетрясение 2003 года, которое привело к значительным разрушениям в Кош-Агачском и Улаганском районах Республики Алтай.
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