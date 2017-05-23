На Алтае произошло землетрясение

В 50-километровую зону попали населенные пункты Акташ, Чибит, Курай, Кызыл-Таш. Интенсивность в эпицентре — 3,7 балла по шкале MSK-64.



Подземный толчок произошел в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более десяти лет и связанной, как считают ученые, с процессами горообразования на Алтае. Одним из проявлений этих процессов стало сильное Чуйское землетрясение 2003 года, которое привело к значительным разрушениям в Кош-Агачском и Улаганском районах Республики Алтай.