На Алтае произошло землетрясение

Вечером 18 августа в Горном Алтае произошло землетрясение магнитудой 3.5. В эпицентре интенсивность землетрясения была 4.1. Эпицентр сейсмособятия — юго-восточнее Горно-Алтайска ( 50°22'12''с.ш., 89°12'00''в.д.) — располагался на глубине 10 км.
Землетрясение, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, было более чем в 55 км северо-восточнее Кош-Агача.
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