На Алтае произошло землетрясение

27 апреля в 3.01 в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Эпицентр находился в 228 км к юго-востоку от Горно-Алтайска вблизи сел Курай и Кызыл-Таш Кош-Агачского района, в 20 км от села Акташ Улаганского района. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,7 балла по шкале MSK-64. Разрушений и пострадавших нет.
Справка
На территории Республики Алтай с начала 2017 года зарегистрировано 12 сейсмических событий, из них 6 — в Кош-Агачском районе, 4 — в Улаганском и два в Усть-Коксинском районе. Магнитуда толчков составляла от 2,8 до 4,2. Сейсмособытия не повлияли на жизнедеятельность населения.
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