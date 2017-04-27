На Алтае произошло землетрясение

Эпицентр находился в 228 км к юго-востоку от Горно-Алтайска вблизи сел Курай и Кызыл-Таш Кош-Агачского района, в 20 км от села Акташ Улаганского района. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,7 балла по шкале MSK-64. Разрушений и пострадавших нет.

Справка

На территории Республики Алтай с начала 2017 года зарегистрировано 12 сейсмических событий, из них 6 — в Кош-Агачском районе, 4 — в Улаганском и два в Усть-Коксинском районе. Магнитуда толчков составляла от 2,8 до 4,2. Сейсмособытия не повлияли на жизнедеятельность населения.