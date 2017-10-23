На Алтае прокуратура наказала участников авиационного фестиваля

За нарушение воздушного законодательства барнаульская транспортная прокуратура оштрафовала двух участников "Международного Авиамодельного фестиваля "Крылья Сибири", проходивших в Алтайском крае в июле.
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Фестиваль "Крылья Сибири" в Ребрихе. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru
Как оказалось, 15 июля в Ребрихе два пилота легкомоторных самолетов "Cessna-182Р" и "Cessna-172М" демонстрировали фигуры высшего пилотажа. Однако план полета был предоставлен только на один самолет. А пилот второго воздушного судна летал на самолете, который вообще не имел сертификата летной годности.
Управление Госавианадзора по Сибирскому федеральному округу по инициативе транспортной прокуратуры оштрафовало летчиков: одного на 2000 рублей, а другого — на полторы.
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