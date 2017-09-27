На Алтае пропал 55-летний мужчина с множеством татуировок

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Происшествия

В Бийске 22 сентября пропал 55-летний Анатолий Шелепов. Особая примета мужчины — множественные татуировки.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Приметы пропавшего:

  • рост 165-168 см,

  • худощавого телосложения,

  • тёмные короткие волосы,

  • карие глаза.

На Алтае пропал 55-летний мужчина с множеством татуировок.
На Алтае пропал 55-летний мужчина с множеством татуировок.

Был одет:

  • серая кепка,

  • чёрная кожаная куртка,

  • тёмно-синие джинсы.

С собой:

  • тёмная дорожная сумка

Может направляться в Новосибирскую область.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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