На Алтае пройдет масштабный фестиваль звонарского мастерства

Звонари из разных городов Сибири съедутся в Барнаул, чтобы принять участие в XIII Пасхальном фестивале звонарского искусства.
Фестиваль будет проходить с 26 по 28 мая. А накануне отъезда, 27 мая, во всех храмах Барнаула в 15.50 одновременно зазвонят колокола.
Как рассказал организатор мероприятия, руководитель Алтайского центра звонарского мастерства протоиерей Георгий Крейдун, во время фестиваля в разных храмах Барнаула и Новоалтайска пройдут концерты колокольного звона, мастер-классы для всех желающих от лучших звонарей Сибири, круглые столы и выступления творческих коллективов.
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