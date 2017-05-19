На Алтае пройдет масштабный фестиваль звонарского мастерства

Фестиваль будет проходить с 26 по 28 мая. А накануне отъезда, 27 мая, во всех храмах Барнаула в 15.50 одновременно зазвонят колокола.

Как рассказал организатор мероприятия, руководитель Алтайского центра звонарского мастерства протоиерей Георгий Крейдун, во время фестиваля в разных храмах Барнаула и Новоалтайска пройдут концерты колокольного звона, мастер-классы для всех желающих от лучших звонарей Сибири, круглые столы и выступления творческих коллективов.