На Алтае пьяная беременная сельчанка в пылу ссоры зарезала сожителя

Чемальский районный суд отправил в колонию 29-летнюю жительницу Шебалинского района. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
По данным республиканской прокуратуры, 14 марта 2017 года беременная женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, конфликтовала со своим сожителем. В пылу ссоры она нанесла ему удар ножом в область живота. Потерпевший вскоре скончался от полученной травмы несмотря на то, что осужденная оказывала ему помощь.
Суд учел явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, нахождение на иждивении троих несовершеннолетних детей, беременность женщины и противоправное поведение самого потерпевшего, послужившее поводом для конфликта. Женщине назначили наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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