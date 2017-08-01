На Алтае пьяный депутат разбил автомобиль бывшей жены

СУ СКР по Республике Алтай завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего депутата Турочакского сельского Совета депутатов. Мужчину обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба.
По данным следствия, днем 11 мая 2017 года в селе Турочак пьяный депутат в ходе ссоры с бывшей женой подошел к ее автомобилю и разбил поленом стекла. После разбирательства в отделе полиции он вернулся, чтобы навредить бывшей супруге. Взяв штыковую лопату, депутат зашел в гараж и разбил ею лобовое стекло. Ущерб более 15 тысяч рублей.
В ходе следствия мужчина признал свою вину, добровольно возместил причиненный имущественный ущерб. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно вместе с обвинительным заключением направлено прокурору.
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