На Алтае пьяный депутат разбил автомобиль бывшей жены

По данным следствия, днем 11 мая 2017 года в селе Турочак пьяный депутат в ходе ссоры с бывшей женой подошел к ее автомобилю и разбил поленом стекла. После разбирательства в отделе полиции он вернулся, чтобы навредить бывшей супруге. Взяв штыковую лопату, депутат зашел в гараж и разбил ею лобовое стекло. Ущерб более 15 тысяч рублей.

В ходе следствия мужчина признал свою вину, добровольно возместил причиненный имущественный ущерб. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно вместе с обвинительным заключением направлено прокурору.