На Алтае пьяный парень набросился с ножом на двух человек

По версии следствия, вечером 22 мая 2017 года в селе Усть-Кан ранее судимый местный житель, будучи пьяным, из хулиганских побуждений нанес удары ножом двоим потерпевшим. Один из раненых оказался несовершеннолетним. Парней госпитализировали в районную больницу.

Злоумышленника заключили под стражу. Расследование продолжается.