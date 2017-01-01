На Алтае пьяный парень утащил из киоска "Роспечать" канцелярию

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Вчера, 22:00.
Происшествия

В Камне-на-Оби сотрудники полиции по "горячим" следам задержали подозреваемого в краже канцелярских товаров. 20-летний парень обокрал киоск "Роспечать".

Кража в киоске. Фото: 22.мвд.рф.
Кража в киоске. Фото: 22.мвд.рф.
Кража в киоске. Фото: 22.мвд.рф.
Кража в киоске. Фото: 22.мвд.рф.
Кража в киоске. Фото: 22.мвд.рф.
Кража в киоске. Фото: 22.мвд.рф.
Кража в киоске. Фото: 22.мвд.рф.

Ночью, взломав металлические рольставни и окно, злоумышленник проник в один из киосков и похитил из него различные товарно-материальные ценности, в основном канцелярские принадлежности. Утром в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого — ранее судимого за аналогичные преступления 20-летнего жиеля села Аллак. Все похищенное сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире знакомых подозреваемого, где он и был задержан. Ничего пояснить правоохранителям злоумышленник не смог, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело. Сумма причиненного ущерба владельцу торговой точки в настоящее время устанавливается.

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