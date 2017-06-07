На Алтае пьяный парень во время ссоры разбил кулаком лобовое стекло машины

Жительница Онгудая пожаловалась в полицию на то, что 18-летний односельчанин разбил лобовое стекло ее автомобиля Suzuki Aerio.
Оперативники установили, что ссора между потерпевшей и подозреваемым произошла на территории одного из увеселительных заведений райцентра. Обидевшийся пьяный парень решил отомстить девушке и разбил стекло иномарки, припаркованной возле злачного места.
Подозреваемого искали сутки. Когда парня доставили в полицию, он признался в умышленном повреждении автомобиля, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
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