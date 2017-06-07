На Алтае пьяный парень во время ссоры разбил кулаком лобовое стекло машины

Оперативники установили, что ссора между потерпевшей и подозреваемым произошла на территории одного из увеселительных заведений райцентра. Обидевшийся пьяный парень решил отомстить девушке и разбил стекло иномарки, припаркованной возле злачного места.

Подозреваемого искали сутки. Когда парня доставили в полицию, он признался в умышленном повреждении автомобиля, сообщает пресс-служба республиканского МВД.