Фотофакты. На Алтае пьяный тракторист протаранил Land Cruiser

24 мая около 8.50 часов в селе Майма произошло столкновение трактора и автомобиля Toyota Land Cruiser. Тракторист был пьян.
По данным республиканского МВД, 34-летний житель села Кызыл-Озек, управляя трактором, двигался со стороны Горно-Алтайска в сторону Маймы по правой обочине, внезапно начал совершать маневр "поворот налево" и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 37-летнего горожанина. В больницу с травмами попал пассажир Toyota — 45-летний горожанин. Госпитализация мужчине не потребовалась.
Водитель внедорожника оказался трезв. Тестирование водителя трактора на наличие алкоголя в крови показало положительный результат.
В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
В отношении водителя трактора уже составили материал по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.