Фотофакты. На Алтае пьяный тракторист протаранил Land Cruiser

ДТП с участием трактора и Land Cruiser. Фото: 04.мвд.рф. ДТП с участием трактора и Land Cruiser. Фото: 04.мвд.рф. ДТП с участием трактора и Land Cruiser. Фото: 04.мвд.рф.

По данным республиканского МВД, 34-летний житель села Кызыл-Озек, управляя трактором, двигался со стороны Горно-Алтайска в сторону Маймы по правой обочине, внезапно начал совершать маневр "поворот налево" и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 37-летнего горожанина. В больницу с травмами попал пассажир Toyota — 45-летний горожанин. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Водитель внедорожника оказался трезв. Тестирование водителя трактора на наличие алкоголя в крови показало положительный результат.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В отношении водителя трактора уже составили материал по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения.