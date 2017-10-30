На Алтае пьяный угонщик врезался на авто в забор и сбежал

Как сообщает ГУ МВД по РА, потерпевший оставил ключ в замке зажигания, поэтому угнать его авто не составило труда. Машину с механическими повреждениями обнаружили на одной из улиц села. Полицейские установили, что к угону причастен 28-летний житель.

Полицейским угонщик пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал "Жигули", чтобы прокатиться. На одной из улиц он не справился с управлением, врезался в забор жилого дома, после чего бросил автомобиль и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело.