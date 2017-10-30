На Алтае пьяный угонщик врезался на авто в забор и сбежал

Житель села Анос Чемальского района угнал ВАЗ-21063 у односельчанина. Мужчина врезался на машине в забор.
Как сообщает ГУ МВД по РА, потерпевший оставил ключ в замке зажигания, поэтому угнать его авто не составило труда. Машину с механическими повреждениями обнаружили на одной из улиц села. Полицейские установили, что к угону причастен 28-летний житель.
Полицейским угонщик пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал "Жигули", чтобы прокатиться. На одной из улиц он не справился с управлением, врезался в забор жилого дома, после чего бросил автомобиль и скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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