На Алтае пьяный водитель без прав сбил двух девочек

ВАЗ-21093, за рулем которого сидел виновник ДТП, двигался со стороны села Черга в направлении села Усть-Сема. Водитель не справился с управлением и сбил девочек, которые шли по обочине дороги во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали 11-летняя жительница села Камлак и 16–летняя жительница Алтайского края. Девочек с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП возбудили административное расследование.