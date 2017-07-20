На Алтае пьяный водитель без прав сбил двух девочек

19 июля около 22.00 в Шебалинском районе на 505 км Чуйского тракта 32-летний водитель сбил двух несовершеннолетних девочек. Мужчина был пьян и лишен права управления транспортными средствами.
ВАЗ-21093, за рулем которого сидел виновник ДТП, двигался со стороны села Черга в направлении села Усть-Сема. Водитель не справился с управлением и сбил девочек, которые шли по обочине дороги во встречном направлении.
В результате ДТП пострадали 11-летняя жительница села Камлак и 16–летняя жительница Алтайского края. Девочек с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
По факту ДТП возбудили административное расследование.
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