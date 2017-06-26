На Алтае пьяный водитель "ВАЗа" врезался в Honda Civic

Водитель Honda Civic, 29-летний житель села Теленгит-Сортогой, также не имел права управления транспортным средством, но в отличие от виновника ДТП, хотя бы был трезв.

В результате происшествия в больницу попали две пассажирки Honda 1990 и 2014 года рождения. Женщину с полученными травмами госпитализировали. Ребенку понадобилась только разовая медицинская помощь.

В отношении водителя "ВАЗа" составили протокол по факту вождения в состоянии опьянения. Возбуждено административное расследование.