На Алтае пьяный водитель "ВАЗа" врезался в Honda Civic

25 июня в Кош-Агачском районе около 1.36 на подъезде к селу Теленгит-Сортогой произошло ДТП между ВАЗ-21101 и Honda Civic. 30-летний водитель "ВАЗа" из Кош-Агача, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, сообщает республиканское МВД.
Водитель Honda Civic, 29-летний житель села Теленгит-Сортогой, также не имел права управления транспортным средством, но в отличие от виновника ДТП, хотя бы был трезв.
В результате происшествия в больницу попали две пассажирки Honda 1990 и 2014 года рождения. Женщину с полученными травмами госпитализировали. Ребенку понадобилась только разовая медицинская помощь.
В отношении водителя "ВАЗа" составили протокол по факту вождения в состоянии опьянения. Возбуждено административное расследование.
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