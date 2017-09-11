На Алтае разбился насмерть водитель "Волги"

По предварительным данным ГИБДД края, 47-летний водитель ГАЗ-31029 ("Волга") слетел с трассы и перевернулся в кювете.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажиры транспортного средства получили травмы, им оказали медпомощь в ЦРБ Угловского района.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.