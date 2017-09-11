На Алтае разбился насмерть водитель "Волги"

11 сентября в 1.35, на 110 км автодороги К-21 "Рубцовск - Угловское - Михайловское" произошло ДТП, в котором погиб человек.
По предварительным данным ГИБДД края, 47-летний водитель ГАЗ-31029 ("Волга") слетел с трассы и перевернулся в кювете.
В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажиры транспортного средства получили травмы, им оказали медпомощь в ЦРБ Угловского района.
По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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