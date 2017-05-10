На Алтае разбойник напал на парня средь бела дня

Как сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю, накануне около одного из домов мужчина под угрозой ножа похитил у парня сотовый телефон и сумку с документами. После этого разбойник скрылся во дворах.

Парень обратился в полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Все похищенное у него изъяли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Позже выяснилось, что парень был неоднократно судим за различные преступления.