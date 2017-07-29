На Алтае разыскивают 29-летнего парня, который пропал два месяца назад

Пропал Анатолий Сысоев.

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, местонахождение парня неизвестно с 1 июня 2017 года.

Был одет: футболка и шорты темного цвета

Приметы:

на вид 29 лет

рост 175 см

худощавого телосложения

темно-русые короткие волосы

голубые глаза.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят сообщить в полицию по телефонам 02 (102), 89059275596 или 8 (385-81)39-1-12.