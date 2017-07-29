На Алтае разыскивают 29-летнего парня, который пропал два месяца назад

В Алтайском крае разыскивают жителя Павловского района Анатолия Сысоева (1988 г.р.), который пропал без вести в начале лета.
Был одет: футболка и шорты темного цвета
Приметы:
- на вид 29 лет
- рост 175 см
- худощавого телосложения
- темно-русые короткие волосы
- голубые глаза.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят сообщить в полицию по телефонам 02 (102), 89059275596 или 8 (385-81)39-1-12.
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