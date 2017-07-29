На Алтае разыскивают 29-летнего парня, который пропал два месяца назад

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Жизнь

В Алтайском крае разыскивают жителя Павловского района Анатолия Сысоева (1988 г.р.), который пропал без вести в начале лета.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Пропал Анатолий Сысоев.
Пропал Анатолий Сысоев.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, местонахождение парня неизвестно с 1 июня 2017 года.

Был одет: футболка и шорты темного цвета

Приметы:

  • на вид 29 лет
  • рост 175 см
  • худощавого телосложения
  • темно-русые короткие волосы
  • голубые глаза.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят сообщить в полицию по телефонам 02 (102), 89059275596 или 8 (385-81)39-1-12.

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